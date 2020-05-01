Ryanair сократит тысячи рабочих мест из-за пандемии коронавируса

Сократят рабочие места пилотов и бортпроводников, в то время как другие работники могут столкнуться с неоплачиваемым отпуском и сокращениями заработной платы до 20%

Авиакомпания Ryanair планирует сократить до 3000 рабочих мест из-за коллапса авиаперевозок, вызванного коронавирусом.

Об этом сообщает Sky News.

Сократят рабочие места пилотов и бортпроводников, в то время как другие работники могут столкнуться с неоплачиваемым отпуском и сокращениями заработной платы до 20%.

Кроме того, возможно закрытие "ряда авиационных баз по всей Европе" до тех пор, пока спрос на авиаперелеты не восстановится.

Авиакомпания ожидает, что восстановление спроса на пассажиров и ценообразования займет не менее двух лет, самое раннее – к лету 2022 года.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири также раскритиковал государственную помощь другим перевозчикам, включая Lufthansa и Air France, назвав ее "явно несправедливой". Его зарплата сокращена на 50% до конца года.

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