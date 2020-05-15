Большая игра. Директор союза букмекеров Вадим Мисюра – о том, как государству получить 5 млрд гривен от легализации игорного бизнеса

Генеральный директор Всеукраинского союза развития букмекерства Вадим Мисюра рассказал Фокусу о том, что думают букмекеры об условиях легализации игорного бизнеса в Украине, как будущие участники рынка относятся к предложенным условиям работы, и пояснил, как новая отрасль сможет помочь государству в решении социальных проблем.

Легализация игорного бизнеса в Украине была заявлена президентом Владимиром Зеленским как одна из наиболее важных экономических реформ наряду с открытием рынка земли еще в 2019 году. В середине декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2285-д, который определяет алгоритм вывода игорной индустрии из тени. Парламент рассмотрел 3500 правок к законопроекту и приблизился к компромиссу, хотя ряд вопросов по будущему закону еще остаются открытыми. Глава профильного комитета Даниил Гетманцев ранее заявлял, что ожидает его принятие до конца этого года, и мы решили поинтересоваться у букмекеров, как они смотрят на предложенные условия, может ли легализация состояться в ближайшее время, и чем новая отрасль сможет помочь в кризисные времена.

В условиях карантина Верховная Рада Украины рассмотрела и приняла уже два резонансных закона: о рынке земли и, так называемый, "антиколомойский закон". Можно ли ожидать решения законодателей и об игорной индустрии в ближайшее время?

— Для принятия закона об азартных играх у парламентариев все есть. Как мы знаем, к законопроекту было предложено огромное количество правок и по этой причине его начали сравнивать с законами о земле и так называемым "антиколомойским", но такое сравнение не корректно. Если по двум вышеуказанным законопроектам в большинстве случаев правки носили технический характер, то в законопроект об азартных играх правки вносились с целью не затянуть процесс рассмотрения, а качественно изменить его нормы. К тому же следует обратить внимание на то, что данный законопроект регулирует разные виды азартных игр и учесть все особенности было непросто.

После создания сводной таблицы законодатели выбрали стратегию идти по разделам на открытых заседаниях профильного комитета Верховной Рады. Их было проведено около 10-15, но начался карантин и от подобного формата пришлось отказаться, работа перешла в онлайн.

Мы ожидаем в ближайшее время проведение Комитета по вопросу рассмотрения законопроекта об азартных играх и принятия решения рекомендовать Верховной Раде проголосовать законопроект во втором чтении. Конечно, заявление главы профильного комитета Даниила Гетманцева о принятии закона до конца 2020 года настораживает рынок, в то же время мы не видим объективных причин не рассмотреть его еще на этой сессии.

Правда ли, что Всеукраинский союз развития букмекерства участвовала в разработке текста законопроекта и пролоббировала особые условия для бизнеса ставок?

— Всеукраинский союз развития букмекерства, который представляет в Украине потенциальных игроков рынка беттинга, активно участвует в процессе разработки законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр". Мы являемся членами всех рабочих групп профильного Комитета. К нам постоянно обращаются по вопросам оценки будущей модели рынка азартных игр, ее особенностей. Мы предоставляем свои экспертные комментарии и консультации.

Надо понимать, что такой законопроект, объединяющий столько разных направлений, от казино до лотерей, всегда будет предметом интереса. Главное в процессе легализации удержать баланс, чтобы не произошло перекоса в какую-то сторону. Нельзя допустить, чтобы закон стал комфортным для одних и делал невозможной деятельность других, тут мы подразумеваем не только представителей рынка, но и государство, и игроков. Мы остаемся последовательными сторонниками рассмотрения данного законопроекта одновременно с изменениями в Налоговый кодекс. Если не будет прозрачной и понятной системы налогообложения, практического эффекта от легализации не произойдет. Потрачено время, силы, но результата в итоге не будет.

Раз Вы затронули этот вопрос, каково ваше мнение по будущей системе налогообложения, необходим ли специальный налог на бизнес (так называемый GGR), каким должен быть размер лицензионного платежа? Как администрировать и контролировать специальные налоги?

— Мы за сбалансированный подход, легализация такой большой отрасли должна принести существенные доходы в государственный бюджет Украины, не в будущем, а уже сейчас. Деньги представителей игорного бизнеса уже могут работать на государство. Для этого необходимо отказаться от идеи специального налога на игорный бизнес (GGR) (на данное время в Налоговом кодексе действуют следующие ставки: для игровых автоматов - 10%, для букмекеров и казино -18%, для лотерей - 28%), а сделать один большой лицензионный платеж, фактически заменяя специальный налог. Существенная разница заключается в том, что размер лицензионного платежа зафиксирован и это гарантированные поступления, которые получит государство, тогда как специальный налог в условиях невозможности его администрирования (сначала надо создать систему государственного мониторинга, научить специалистов, создать базу) превратится в очередную коррупционную составляющую. Такой подход не означает, что игорный бизнес не будет платить никаких налогов, остается общий налог на прибыль – 18% и другие социальные налоги. Фактически мы предлагаем заменить сомнительный специальный налог, на понятный, прозрачный и главное прогнозируемый большой размер лицензионного платежа.

Читайте также: Кабмин запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей

Необходимо здесь понимание важности такого подхода и правительством, в частности Министерства финансов, которое отвечает за вопросы наполнения бюджета. С одной стороны, мы можем получить минимальный лицензионный платеж, а с другой, формально введенный специальный налог, который фактически можно будет не платить годами, пока не будет создана система мониторинга.

Правильно ли я понимаю, что вы предлагаете вместо специального налога, сделать большой лицензионный платеж, а специальный налог отменить?

— Да, все верно, в момент запуска отрасли азартных игр это единственный шанс, чтобы отрасль начала работать. Такой подход понятен и прозрачен. Это не означает, что налогов платить никто не будет, остается общий налог на прибыль, социальные налоги. Большой размер лицензионного платежа, фактически является специальным налогом на игровой бизнес (GGR), только с фиксированным размером и гарантированной оплатой в бюджет государства.

В законопроекте указано, что система онлайн мониторинга заработает в лучшем случае через 2-2,5 года, поэтому это единственный шанс посчитать специальный налог. Поэтому самый целесообразный подход – это большой лицензионный платеж и отмена специального налога: государство получает прогнозируемые поступления, а организатор азартных игр – понятные условия.

В западных странах игорный бизнес помогает преодолеть экономические последствия коронавируса, системно участвует в социальных инициативах. Какой вклад в решение социальных проблем внесет игорный бизнес в Украине после легализации?

— Мы не исключение. Например, бренды букмекеров Parimatch и Фаворит уже сегодня прикладывают много усилий и тратят значительные средства для сохранения и поддержки украинского спорта. Они предоставляют системную поддержку таким видам спорта как хоккей, баскетбол, борьба, смешанные единоборства. Поддержка также предоставляется футбольным клубам и национальным сборным. Не остаются без внимания студенческий и аматорский спорт. В фокусе помощи от букмекеров также олимпийское движение и социальные инициативы с детьми. Более того, букмекеры развивают образовательное направление спортивного маркетинга, IT- индустрии и т.д. К примеру, благотворительный фонд Parimatch Foundation оказал существенную многомилионную помощь врачам и опорным 13 больницам, закупив средства индивидуальной защиты и оборудование в рамках борьбы с эпидемией.

Если говорить о законопроекте 2285-д, то в нем предусмотрено создание Фонда поддержки медицины, спорта и культуры. Наполняться этот Фонд будет за счёт средств от платежей операторов игорной индустрии в бюджет Украины. То есть после легализации, игорная индустрия будет поддерживать не только спорт, но и систему здравоохранения, и культурные проекты. Безусловно, именно спорт является целевой индустрией для беттинга, поэтому его системная поддержка является приоритетом. Было бы логичней и в разы эффективней, прикладывать усилия в одной сфере, но украинский законодатель решил по-другому. Кроме этого, надо понимать, что легализация приведет на рынок топовых участников в игорной индустрии и они дополнительно станут партнерами наших спортивных продуктов (федераций, клубов, спортсменов), спортивных СМИ, начнет развиваться туристическая отрасль и отельный бизнес.

Насколько реалистичен срок легализации игорного рынка – до конца этого года?

— Почему до конца года? Как я говорил ранее, нет ни одной объективной причины, которая бы мешала нашим законодателям это сделать в ближайшее время. Непринятие законопроекта 2285-д в ближайшее время может свидетельствовать о нежелании вообще решать данный вопрос конструктивно. Все, как и было останется в тени и бюджет не получит задекларированных 4-5 миллиардов гривен поступлений в казну. Но в такую перспективу не хочется верить, ведь в ситуации экономического кризиса, дефицита бюджета, его секвестра на социально незащищенные статьи расходов и необходимости «разогревать» экономику после карантина, данное решение выглядит нелогично.

Кроме того, общее настроение депутатского корпуса – позитивное. Все понимают меру ответственности, которая сейчас стоит перед ними в этот нелегкий для государства час. Необходимо предложить равные и справедливые правила для всех. Это залог успеха легализации и фундамент создания эффективного рынка, который станет надежным партнером государству.