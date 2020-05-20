Еврокомиссия поможет Украине выйти из кризиса: утверждена программа на 1,2 млрд евро

Сегодня Зеленский созвонился с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Обсуждали кризис из-за коронавируса и войну на Донбасса

Еврокомиссия предоставит Украине финансовую помощь на 1,2 млрд евро. Об этом сообщает Офис президента по итогам телефонного разговора президентов ЕК и Украины Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского.

"Нам необходима двусторонняя помощь со стороны ЕС для стабилизации экономики и государственных финансов. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с целью быстрого начала и реализации этой программы макрофинансовой поддержки", – сказал Зеленский.

Также президент отметил, что Украина внимательно следит за мерами ЕС по борьбе с коронавирусом. Кроме того, Зеленский поблагодарил выделяемые ЕК 190 млн евро на преодоление последствий коронавируса.

"Эти деньги направят на поддержку системы здравоохранения и экономики, помощь чувствительным группам населения, малому и среднему бизнесу, поддержку гражданского общества, судебной реформы, реализацию "Европейского зеленого соглашения", – говорит президент.

Стороны обсудили и ситуацию на Донбассе. "Лидеры Украины и ЕК отметили активный политический диалог, который продолжается несмотря на кризис, и договорились о дальнейших контактах", – говорят в пресс-службе Зеленского.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи $8 млрд в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.