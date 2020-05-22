Кличко объяснил Зеленскому, почему он сам не может разобраться со стройками "Укрбуда"

Столичный глава напоминает, что "Укрбуд" – это "не какая-то шарашкина контора", ее учредитель – Кабмин

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге ответил президенту Владимиру Зеленскому по недостроенным объектам "Укрбуда". Об этом пишет ЭП.

По словам столичного главы, "Укрбуд" – это "не какая-то шарашкина контора", поэтому говорить о том, что во всем должен разобраться именно Кличко, – некорректно.

"Но все понимают, что проблему 13 тыс. инвесторов "Укрбуда" надо решать, поэтому "Киевгорстрой" присоединился к решению этой проблемы", – говорит Кличко.

"Сегодня передача объектов "Укрбуда" к "Киевгорстрою" проходит в плановом режиме. Речь идет о 23 объектах: небольшой офисный центр и 22 жилые комплексы, 5 из них "Киевгорстрой" уже принял на баланс и осуществляет на них строительные работы", – добавил он.

Также Кличко назвал три вопроса, которые не входят в компетенцию городского главы:

Вопрос передачи объектов из Минобороны в "Киевгорстрой" на существующих условиях – 4 ЖК строятся на землях Минобороны;

сотрудничество с ГАСИ в отношении тех объектов, которые "Киевгорстрою" еще предстоит принять на баланс;

нехватка средств: после аудита выяснилось, что на достройку всех объектов не хватает более 2 млрд грн.

Поэтому Кличко не понимает, почему Зеленский говорит, что мэр Киева может вмешиваться в деятельность Минобороны, ГАСИ или Государственного ипотечного учреждения.

"Единственное, чем может помочь городская власть – это уменьшение финансовой нагрузки на застройщика в случае отмены уплаты его паевого взноса", – добавил городской глава.

На прошедшей 20 мая пресс-конференции Зеленский, среди прочего, заявил, что Кличко должен "подключиться" к решению вопроса "Укрбуда".

"Я хотел бы, чтобы Виталий Владимирович Кличко – все же это его задача – он мэр Киева – подключился к этому вопросу. Я думаю, он нас слышит и он нас услышит. Думаю, правильно, чтобы все-таки он скорее смог дать отчет и рассказать, что там происходит по "Укрбуду", – сказал президент.

Как ранее сообщал Фокус:

О решении проблемы недостроев "Укрбуда" в декабре, в эфире телеканала "1+1", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодня этот вопрос решен. Вся эта недвижимость будет достроена, на себя обязательства взял Киевгорстрой", - заверил он.

Впоследствии было решено, что для достройки более 20 жилкомплексов "Укрбуда" "Киевгорстрой" возьмет кредиты в госбанках и использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет.