Объединенное министерство появилось при формировании первого правительства президента Зеленского

На заседании 27 мая Кабмин принял решение разделить Минэкоэнерго. Теперь будут Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, эти министерства существовали и ранее, они были объединены (как и некоторые другие) при формировании правительства Алексея Гончарука осенью 2019 года.

Но уже в январе этого года президент Владимир Зеленский сказал о необходимости разделения: "Изначально это было правильное решение [укрупнение ведомств], потому что у нас были профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Время показало, что некоторые министерства должны быть разделены".

После этого долго шли разговоры о необходимости и вариантах разделения, а 25 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Разделение Минэкоэнерго и создание должности профильного министра экологии – это в повестке дня".

Как ранее сообщал Фокус: