НБУ все делает правильно, а в Минфине творится "мракобесие", – Гонтарева

Валерия Гонтарева, экс-глава Нацбанка, которая сейчас живет и работает в Лондоне, считает, что НБУ делает все правильно для поддержания украинской экономики в условиях экономического кризиса. В то же время он раскритиковала нынешнее руководство Минфина. Об этом Гонатарева сказала в интервью изданию Liga.net.

"Он (НБУ, – ред.) использует весь инструментарий. Выдает и длинные, и короткие деньги. НБУ все делает очень правильно. Я им горжусь", – заявила она.

Она также уверена, что НБУ поступает правильно, отказываясь просто печатать деньги для покрытия дефицита госбюджета.

"Центробанк – не мессия, который должен спасти страну. Каждый на своем месте должен сделать свою работу, и не дать Украине скатится в пропасть, из которой мы с таким трудом вылезли в 2014–2015 годах. Так что НБУ все правильно делает [не соглашаясь просто печатать деньги], Минфин должен это понимать и быстро и эффективно делать свою работу", – добавила Гонтарева.

Однако в Минфине, по ее словам, сейчас происходит какое-то "мракобесие".

"Был 21 день министром [Игорь] Уманский. Это просто был полный позор! Сейчас новый министр [Сергей Марченко], который всех реформаторов взял и уволил. Он меня очень разочаровал", – добавила она.

Журналист напомнил слова министра финансов, что МВФ Украине нужен, но дефолта не будет даже без денег МВФ.

"Не совсем так, – ответила Гонтарева. – Марченко выступает за сотрудничество с МВФ, потому что иначе можно можно говорить только в шутку. Америка знает, как поступать с тремя триллионами, потому что может безнаказанно печатать деньги. Но для этого надо уметь печатать доллары. Если министр финансов [какой-то страны] умеет печатать доллары для расчетов, то можно прожить без МВФ".

Как ранее сообщал Фокус:

8 мая Национальный банк Украины выдал банкам 2,4 млрд грн кредитов рефинансирования на срок от года до пяти лет на дебютном тендере. Таким образом, как считают эксперты, НБУ решил включить "печатный станок" для поддержания экономики.

Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за коронавируса. Это больше чем в 2014 году, но меньше чем в 2015-м.