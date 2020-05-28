НБУ все делает правильно, а в Минфине творится "мракобесие", – Гонтарева

2020-05-28 18:10:34

91 7

Валерия Гонтарева, экс-глава Нацбанка, которая сейчас живет и работает в Лондоне, считает, что НБУ делает все правильно для поддержания украинской экономики в условиях экономического кризиса. В то же время он раскритиковала нынешнее руководство Минфина. Об этом Гонатарева сказала в интервью изданию Liga.net.

"Он (НБУ, – ред.) использует весь инструментарий. Выдает и длинные, и короткие деньги. НБУ все делает очень правильно. Я им горжусь", – заявила она.

Она также уверена, что НБУ поступает правильно, отказываясь просто печатать деньги для покрытия дефицита госбюджета.

"Центробанк – не мессия, который должен спасти страну. Каждый на своем месте должен сделать свою работу, и не дать Украине скатится в пропасть, из которой мы с таким трудом вылезли в 2014–2015 годах. Так что НБУ все правильно делает [не соглашаясь просто печатать деньги], Минфин должен это понимать и быстро и эффективно делать свою работу", – добавила Гонтарева.

Однако в Минфине, по ее словам, сейчас происходит какое-то "мракобесие".

"Был 21 день министром [Игорь] Уманский. Это просто был полный позор! Сейчас новый министр [Сергей Марченко], который всех реформаторов взял и уволил. Он меня очень разочаровал", – добавила она.

Журналист напомнил слова министра финансов, что МВФ Украине нужен, но дефолта не будет даже без денег МВФ. 

"Не совсем так, – ответила Гонтарева. – Марченко выступает за сотрудничество с МВФ, потому что иначе можно можно говорить только в шутку. Америка знает, как поступать с тремя триллионами, потому что может безнаказанно печатать деньги. Но для этого надо уметь печатать доллары. Если министр финансов [какой-то страны] умеет печатать доллары для расчетов, то можно прожить без МВФ".

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...