Павлоградский химзавод будет производить топливо для украинских РСЗО "Ольха" и "Нептун", – Аваков

Несколько месяцев назад руководство завода сократило штат, но сейчас в планах – возобновить производство

Павлоградский химзавод нанимает 540 сотрудников и возобновляет начинает производить твердое топливо для украинских ракетных комплексов "Ольха", "Нептун" и др. Об этом в ходе рабочево визита на завод сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Аваков рассказал, что несколько месяцев назад из-за сворачивания ряда программ руководство завода сократило штат и предприятие практически прекратило работу.

"Это было сделано непрофессионально, ошибки допустили местные руководители и руководители в Киеве... Кабмин и СНБО приняли решение – развернуть программы создания твердого топлива для украинских ракетных комплексов. Кроме того, правительство выделило средства для утилизации ракетного топлива, чем также занимается этот завод", – говорит Аваков.

Директор Павлоградского химзавода Леонид Шиман добавил, что в планах – нанять около 540 сотрудников и уже в ближайшее время начать производство. В будущем, добавил Шиман, планируется увеличить штат до полуторы тысяч человек.

Фото: mvs.gov.ua

Также Аваков отметил, что помимо возобновления работы химзавода, необходимо решать вопрос с павлоградскими шахтами. "Кабмин ищет решение, чтобы в ближайшее время эти шахты заработали", – добавил министр.

Ранее премьер Денис Шмыгаль говорил о планах увеличить финансование оборонной сферы в контексте "разогрева экономики" после кризиса из-за коронавируса.

"Мы намерены увеличить финансирование и заказ в промышленной и оборонной сферах уже в этом году для того, чтобы сохранить рабочие места, а также дать возможность работать сопутствующим бизнесам", – говорил премьер.

Как ранее сообщал Фокус:

18 февраля СНБО одобрил основные показатели Гособоронзаказа на 2020, 2021 и 2022 годы.

После этого в СМИ писали о том, что проект ГОЗ на 2020-й якобы ликвидирует ракетную программу Украины, так как не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха".

Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос 19 февраля даже просил президента Владимира Зеленского отправить на доработку проект ГОЗ.