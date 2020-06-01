Суд во Франции оценил ущерб работника от скуки на работе в 50 тыс. евро
Скука в данном деле была признана формой морального насилия
Апелляционный суд Парижа присудил бывшему сотруднику парфюмерной компании Interparfums 50 тыс. евро компенсации за то, что ему было скучно на работе. Это первый подобный случай в судебной практике Франции, сообщила Le Figaro.
Суд счел обоснованным довод о том, что отсутствие загруженности на работе и регулярная скука негативно сказывались на психологическом и физическом состоянии сотрудника. Судья согласился, что в данному деле скуку можно рассматривать как форму морального насилия.
Эта история началась шесть лет назад, когда у сотрудника компании, производящей ароматы для известных модных брендов, случился приступ эпилепсии прямо за рулем автомобиля. После этого он долго лечился, а через шесть месяцев после инцидента Interparfums уволила его за отсутствие на работе в течение полугода.
Работник считает, что приступ эпилепсии у него случился именно из-за условий труда. Он заявил, что со временем стал получать все меньше и меньше заданий на работе, а те, что ему поручались, были слишком простыми и не соответствовали его уровню квалификации. В результате на работе он чувствовал себя отстраненным и подавленным. Это состояние и спровоцировало приступ.
В 2018 году конфликтно-трудовая комиссия Парижа сочла, что в сложившейся ситуации можно предположить наличие психологического преследования со стороны Interparfums, которое привело к ухудшению физического и психологического здоровья сотрудника. На это решение и опирался суд.
Консультанты по управлению персоналом на Западе ввели в оборот специальные термины: burn-out (выгорание, переутомления), bore-out (скучно на работе) и brown-out (потеря смысла) и в последние годы изучают влияние этих состояний на бизнес. В частности, Deloitte в декабре 2017 года обнаружила, что 55% работников во Франции считают, что со временем в их работе появляется меньше смысла.
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