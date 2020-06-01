Суд во Франции оценил ущерб работника от скуки на работе в 50 тыс. евро

Апелляционный суд Парижа присудил бывшему сотруднику парфюмерной компании Interparfums 50 тыс. евро компенсации за то, что ему было скучно на работе. Это первый подобный случай в судебной практике Франции, сообщила Le Figaro.

Суд счел обоснованным довод о том, что отсутствие загруженности на работе и регулярная скука негативно сказывались на психологическом и физическом состоянии сотрудника. Судья согласился, что в данному деле скуку можно рассматривать как форму морального насилия.

Эта история началась шесть лет назад, когда у сотрудника компании, производящей ароматы для известных модных брендов, случился приступ эпилепсии прямо за рулем автомобиля. После этого он долго лечился, а через шесть месяцев после инцидента Interparfums уволила его за отсутствие на работе в течение полугода.

Работник считает, что приступ эпилепсии у него случился именно из-за условий труда. Он заявил, что со временем стал получать все меньше и меньше заданий на работе, а те, что ему поручались, были слишком простыми и не соответствовали его уровню квалификации. В результате на работе он чувствовал себя отстраненным и подавленным. Это состояние и спровоцировало приступ.

В 2018 году конфликтно-трудовая комиссия Парижа сочла, что в сложившейся ситуации можно предположить наличие психологического преследования со стороны Interparfums, которое привело к ухудшению физического и психологического здоровья сотрудника. На это решение и опирался суд.

Консультанты по управлению персоналом на Западе ввели в оборот специальные термины: burn-out (выгорание, переутомления), bore-out (скучно на работе) и brown-out (потеря смысла) и в последние годы изучают влияние этих состояний на бизнес. В частности, Deloitte в декабре 2017 года обнаружила, что 55% работников во Франции считают, что со временем в их работе появляется меньше смысла.

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