Зарплата от выработки: как отключения света могут влиять на размер заработной платы

В ситуации блэкаутов работодатели могут переводить сотрудников на дистанционную форму работы, а также вводить новый режим работы и оформлять приостановку трудового договора.

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Экстренные, аварийные или стабилизационные отключения электроснабжения значительно усложняют работу компаний и предпринимателей. Как поддерживать трудовые отношения в условиях ограниченного электроснабжения и должен ли работодатель платить заработную плату работнику, который свои обязанности не смог выполнять из-за отсутствия света?

Как отмечает Валерия Гудий, адвокат, советник ЮФ "Ильяшев и Партнеры", в трудовых отношениях всегда следует учитывать нормы законодательства.

"Именно работодатель должен организовать условия труда, при которых работник сможет выполнять свои обязанности. Работник, в свою очередь, должен работать продуктивно, но имеет право отказаться от порученной работы, если сложилась производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья или для окружающих его людей", — отметила Валерия Гудий.

По ее словам, для обеспечения бесперебойной работы компании работодатель может выбрать разные варианты организации условий труда из-за отсутствия электроэнергии:

ввести дистанционную работу;

переместить работников на другое рабочее место, снабженное необходимыми средствами;

сменить режим работы, установить неполный рабочий день;

приостановить действие трудовых договоров;

оформить простой.

Каждый из вариантов имеет свои нюансы, в том числе, и по оплате труда.

"Работодатель имеет право ввести дистанционную работу. В случае, если работник собственными силами обеспечивает себя необходимым оборудованием, работодатель согласует с ним сроки выплаты компенсации и порядок возмещения других, связанных с выполнением дистанционной работы, расходов. Если возмещение расходов работника не предусмотрено в приказе о введении дистанционки, обеспечить работников необходимым оборудованием должен работодатель", — объяснила юрист.

Она подчеркнула: оплата труда является конституционной гарантией, и военное положение — не исключение. То есть, работодатель должен принимать все возможные меры для реализации права работников на своевременное получение зарплаты.

"В случае дистанционной работы работодатель должен выплачивать зарплату на условиях, определенных трудовым договором, и нести дополнительные расходы на организацию установки работнику необходимого оборудования (в том числе, средств электропитания или расходов на компенсацию работнику за пользование собственным или арендованным оборудованием)", — говорит Валерия Гудий.

Юрист также отметила, что работодатель может изменить режим работы сотрудников в зависимости от графиков отключений электроэнергии.

"Оплата труда за неполный рабочий день или неполную рабочую неделю производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки", — объяснила Валерия Гудий.

По ее словам, также работодатель может использовать приостановление трудового договора. В таком случае выдается приказ о приостановлении действия договора, с которым знакомится работник. На момент приостановки действия трудовых договоров работник не получает заработную плату от работодателя.

Подробно о том, как меняется организация условий труда из-за регулярных аварийных и стабилизационных отключений – в авторской колонке Валерии Гудий для Фокуса.

Ранее Фокус писал, что по результатам текущего года реальные зарплаты украинцев сократятся на четверть, а именно на 26,9%.