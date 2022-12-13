Зарплата від виробітку: як відключення світла можуть впливати на розмір заробітної плати

У ситуації блекаутів роботодавці можуть переводити працівників на дистанційну форму роботи, а також запроваджувати новий режим роботи й оформлювати припинення трудового договору.

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Екстрені, аварійні чи стабілізаційні відключення електропостачання значно ускладнюють роботу компаній і підприємців. Як підтримувати трудові відносини в умовах обмеженого електропостачання та чи роботодавець повинен платити заробітну плату працівникові, який свої обов'язки не зміг виконувати через відсутність світла?

Як зазначає Валерія Гудій, адвокатка, радниця ЮФ "Ілляшев та Партнери", у трудових відносинах завжди слід враховувати норми законодавства.

"Саме роботодавець повинен організувати умови праці, за яких працівник зможе виконувати свої обов'язки. Працівник, зі свого боку, повинен працювати продуктивно, але має право відмовитися від дорученої роботи, якщо склалася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують", — зазначила Валерія Гудій.

За її словами, для забезпечення безперебійної роботи компанії роботодавець може вибрати різні варіанти організації умов праці через відсутність електроенергії:

запровадити дистанційну роботу;

перемістити працівників на інше робоче місце з необхідними засобами;

змінити режим роботи; встановити неповний робочий день;

призупинити дію трудових договорів;

оформити простій.

Кожен із варіантів має свої аспекти, зокрема, і щодо оплати праці.

"Роботодавець має право ввести дистанційну роботу. У разі, якщо працівник власними силами забезпечує себе необхідним обладнанням, роботодавець погодить із ним терміни виплати компенсації та порядок відшкодування інших, пов'язаних із виконанням дистанційної роботи, витрат. Якщо відшкодування витрат працівника не передбачене в наказі про введення дистанційки, забезпечити працівників необхідним обладнанням має роботодавець", — пояснила юристка.

Вона наголосила: оплата праці є конституційною гарантією, і воєнний стан — не виняток. Тобто роботодавець має вживати всіх можливих заходів для реалізації права працівників на своєчасне отримання зарплати.

"У разі дистанційної роботи роботодавець повинен виплачувати зарплату на умовах, визначених трудовим договором, і нести додаткові витрати на організацію встановлення працівнику необхідного обладнання (у тому числі засобів електроживлення або витрат на компенсацію працівникові за користування власним або орендованим обладнанням)", — каже Валерія Гудій.

Юристка також зазначила, що роботодавець може змінити режим роботи працівників залежно від графіків відключень електроенергії.

"Оплата праці за неповний робочий день або неповний робочий тиждень проводиться пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку", — пояснила Валерія Гудій.

За її словами, також роботодавець може використати зупинення трудового договору. У цьому разі видається наказ про зупинення дії договору, з яким ознайомлюється працівник. На момент зупинення дії трудових договорів працівник не отримує заробітної плати від роботодавця.

Докладно про те, як змінюється організація умов праці через регулярні аварійні та стабілізаційні відключення, — в авторській колонці Валерії Гудій для Фокусу.

Раніше Фокус писав, що за результатами цього року реальні зарплати українців скоротяться на чверть, а саме на 26,9%.