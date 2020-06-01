British Airways продаст часть картин из своей штаб-квартиры для покрытия издержек, – СМИ

Авиакомпания British Airways (ВА) готовится негласно продать некоторые произведения искусства из своей коллекции на фоне нынешних финансовых трудностей. Об этом сообщила газета Evening Standard со ссылкой на осведомленные источники. Авиакомпания уже пригласила экспертов аукционного дома Sotheby`s для оценки произведений.

Коллекция ВА состоит из работ преимущественно британских художников. Многие картины и скульптуры украшают стены и залы в ее штаб-квартире. В коллекции есть работы Дэмьена Хёрста, Питера Дойга, Бриджет Райли, Аниша Капура, Криса Офили, Трэйси Эмин и др. Стоимость одной из картин Бриджет Райли, которая сейчас украшает представительский лаунж в аэропорту Хитроу, по оценкам экспертов, выражается семизначным числом.

Такая идея изыскания средств поступила от сотрудников авиакомпании. Сейчас ВА ведет переговоры с профсоюзами о сокращении 12 тыс. рабочих мест, что, по мнению руководства, крайне необходимо для сохранения кредитоспособности компании в сложившейся из-за пандемии экономической ситуации. "Мы сейчас в очень непростом положении. И делаем то, что никогда прежде не делали. Когда судно идет ко дну, мы не можем держаться за все эти вещи", – сказал один из источников в авиакомпании.

К продаже готовятся около десяти работ.

Предполагается, что после продажи части коллекции ВА не станет восполнять ее, а будет арендовать произведения у картинных галерей для украшения офисов и лаунжей в аэропортах.

Ранее BA объявила о продаже и обратной аренде самолетов, которыми она владеет, чтобы выручить 750 млн фунтов стерлингов.

Компания также объявила, что увеличила свою возобновляемую кредитную линию с банками и привлекла 300 млн фунтов государственных займов.

Эти работы могут быть проданы

Бриджет Райли

Трэйси Эмин

Гэри Хьюм

Как ранее сообщал Фокус: