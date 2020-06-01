Переговоры по концессии двух портов в Украине успешно завершены, – Криклий

Речь идет о Херсонском морском торговом порте и порте "Ольвия"

Мининфраструктуры успешно завершило переговоры по концессии Херсонского морского торгового порта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, подписать договор планируется уже в этом месяце.

"Мы успешно завершили переговоры по проекту договора концессии этого порта и готовимся к подписанию договора в ближайшее время", – говорит Криклий.

Компания-победитель концессионного конкурса – "Рисоил-Херсон" – инвестирует в порт 300 млн грн. Еще свыше 18 млн грн она вложит в местную инфраструктуру.

Также сегодня, 15 июня, Мининфраструктуры согласовало текст документа о передаче порта "Ольвия" в концессию катарской компании QTerminals. В развитие "Ольвии" компания должна будет вложить 3,4 млрд грн.

Концессия – вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора недвижимости, которая находится в госсобственности.

В результате, инвестор может на платной основе эксплуатировать восстановленный объект, собирая, при этом, доход в свою пользу.

Как ранее сообщал Фокус:

Министерство инфраструктуры совместно с Укрзализныцей планирует передать в концессию центральный железнодорожный вокзал в Киеве.