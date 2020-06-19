МВФ в сентябре рассмотрит возможность нового транша для Украины
Минфин ожидает приезд оценочной миссии МВФ в июле
МВФ намерен в сентябре рассмотреть выполнение Украиной программы stand-by. После этого будет принято решение о выделении следующего транша. Об этом сказал директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс в комментарии "Укринформу".
По его словам, сейчас очень сложно точно назвать дату, когда состоится первый пересмотр программы. "Но мы ориентируемся на сентябрь", – сообщил он.
Министр финансов Сергей Марченко ожидает приезда оценочной миссии МВФ в Украину в июле-августе. "Приезд миссии планируется в июле-августе, скорее в июле. И после этого можем ожидать следующий транш", – сказал он 18 июня. И добавил, что Украина планирует в 2022 году отказаться от заимствований средств МВФ непосредственно в бюджет.
Напомним, МВФ 9 июня утвердил новую программу stand-by для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов. Уже 12 июня Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 июня стало известно, что исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины на $5 млрд.
- 11 июня Международный валютный фонд обнародовал меморандум об условиях сотрудничества с Украиной по новой программе stand by.
- Также СМИ писали, что в обмен на новую кредитную программу МВФ ждет от Украины выполнения ряда реформ.