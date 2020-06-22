Нацбанк разрешил банкам не работать с нервными и нетерпеливыми клиентами

В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов Нацбанк разрешил банкам не обслуживать подозрительных клиентов. К признакам такого поведения в НБУ отнесли нервозность без видимых причин и предложение банкирам подарков.

Об этом говорится в постановлении НБУ №65.

В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Ранее НБУ обнародовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым, в частности, установлены индикаторы подозрительности финансовых операций.

Индикаторы, которые касаются деятельности или поведения клиента:

– не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность (характер деятельности);

– непредоставление информации, нужной для надлежащей проверки, или предоставление неполной или сомнительной информации, которую трудно проверить;

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– невозможно связаться с клиентом по предоставленному им адресу или номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации);

– клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;

– клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;

– клиент демонстрирует необычную заинтересованность требованиями законодательства в сфере финмониторинга и внутренней системы финмониторинга банка;

– клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк спросил у него соответствующие подтверждающие документы или разъяснения;

– клиент настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение, без наличия очевидных на то оснований;

– клиент предлагает деньги, подарки или другой вид благодарности работнику банка за проведение финансовой операции необычным или подозрительным способом;

– счетами нескольких клиентов, между которыми нет логично объяснимых взаимосвязей, управляет один и тот же представитель;

– подавая заявку на получение платежной карточки по почте, клиент отмечает адрес, который неизвестен банку;

– клиент постоянно настаивает на обслуживании у одного работника банка и тому подобное.

Как ранее сообщал Фокус:

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