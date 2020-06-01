ПриватБанк разрешил снимать наличку в кассах магазинов

Покупателю нужно только оплатить товар банковской картой

ПриватБанк запустил в Украине сервис выдачи наличных с карточек на кассах торговых заведений.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сервис позволит получить наличные при оплате покупки банковской картой на кассе торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы.

Воспользоваться услугой могут владельцы любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной карты).

Покупателю нужно только оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.

Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. Для подтверждения операции нужно ввести PIN-код.

Как ранее сообщал Фокус: