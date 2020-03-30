Ощадбанк продлил срок действия платежных карт до 1 июля
2020-03-30 17:18:00
Для минимизации контактов с наличными Ощадбанк рекомендует оплачивать покупки в торговой сети картами и электронными кошельками
Все карточки Ощадбанка, срок которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Клиенты могут спокойно оставаться дома и не спешить в отделения за новыми карточками. Не выходя из дома можно совершать покупки в онлайн-магазинах и банковские операции дистанционно в Ощад 24/7", – сказано в сообщении.
Для минимизации контактов с наличными Ощадбанк рекомендует оплачивать покупки в торговой сети картами и электронными кошельками.
"Наша команда активно работает над тем, чтобы в условиях карантина клиенты имели бесперебойное обслуживание. Мы продлили действие карт, которые заканчиваются во время карантина. Ощадбанк работает, а клиенты остаются дома в безопасности и спокойно пользуются преимуществами дистанционного обслуживания в Общад 24/7", – сказал председатель правления банка Андрей Пышный.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Альфа-банк" первым из украинских банков приостановил продажу наличной валюты во всех отделениях. Кроме того, отделения банка закрыты из-за карантина.
- Приватбанк с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок из-за границы.
- Кроме того, в связи с карантином Приватбанк принял решение продлить сроки действия платежных карт (зарплатных, социальных, пенсионных и т.д.) на 90 дней.
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"Ощадбанк" временно останавливает работу ряда своих отделений в связи с карантином.