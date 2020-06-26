Украина впервые передала в концессию морской порт – договор подписан

26 июня в концессию передали морской торговый порт в Херсоне. Компанию-концессионера обязали инвестировать более 300 млн грн, отремонтировать дороги и вложиться в местную инфраструктуру.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Telegram, что подписан первый договор о концессии украинского порта. "Сегодня в присутствии президента передан в концессию первый масштабный объект в Украине – Херсонский морской торговый порт", – написал он.

Компания-концессионер "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн гривен. Еще более 18 млн гривен будет вложено в местную инфраструктуру. Концессия заключена на 30 лет. К 2030 году компания должна довести объемы перевалки грузов порта до 1,36 млн тонн.

Она также профинансирует ремонт дороги к порту и строительство площадки для стоянки грузовиков на въезде в Херсон.

Концессионер обязуется увеличить до 80% долю грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного.

"Концессия порта Ольвия будет подписана в ближайшее время, порт Черноморск – следующий концессионный проект", – сообщил Криклий.

Напомним, Верховный суд в мае разблокировал концессию Херсонского порта, приняв решение по иску, в котором обжаловались результаты конкурса.

Учредителями грузино-швейцарского ООО "Рисоил-Херсон" являются компании "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL.

Концессия – вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора недвижимости, которая находится в госсобственности. В результате, инвестор может на платной основе эксплуатировать восстановленный объект.

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