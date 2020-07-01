Только правильная модель RAB-тарифов привлечет инвестиции в модернизацию сетей, — эксперт

В украинские энергосети нужно вложить не менее 17,5 млрд. грн., поскольку изношенность сетей по Украине составляет 80%, а около 51% требуют срочного ремонта. Решить эти проблемы может продуманный подход к методологии RAB-регулирования.

Об этом в программе "Сегодня" на телеканале "Україна24" рассказал эксперт, директор ГП "Укрпромвнешэкпертиза" Владимир Власюк, передает delo.ua.

"Энергосети нуждаются в модернизации. Нормально, если в такую модернизацию идут 1,5 тыс. долл. на километр, у нас же в последние годы — 180-200 долл./километр. Недоинвестированность отражается на состоянии сетей, на потребителях. Есть такой показатель SAIDI, это отключения в результате технической изношенности, и у нас это 700 минут в год, а в европейских странах — 100 минут", — отметил он.

По мнению Владимира Власюка, для того, чтобы проинвестировать модернизацию сетей, нужно внедрить методологию RAB-регулирования, прогрессивную модель, которая мотивирует собственника сетей инвестировать в модернизацию энергосетей и создание резерва мощности.

"Сейчас вопрос в подборе правильной модели. Официальное предложение НКРЭКУ — весь капитал энергосетей, все активы делятся на старую и новую базу. В RAB-тарифе источником инвестиционного ресурса является ставка доходности капитала. Для этого нужно оценить активы, взять нормальную рыночную ставку и применить ее, чтобы по такой ставке инвестор получал сумму, достаточную для инвестиций в сети. Сейчас предлагается 1% от старой базы. Но это очень мало. Стоимость заемного банковского капитала — порядка 20%. А предлагаемый 1% не позволит инвесторам получить достаточно, чтобы вложить в модернизацию сетей", — рассказал в эксперт в эфире телепрограммы.

По его мнению, в методологии RAB-регулирования нужно брать единую базу, как в ЕС, а не разбивать базу активов на старую и новую. "Нужна одна база активов, и нужно применять ставку доходности, которая сделает интересной владение активом и инвестиции в обновление этих активов. То есть ставка должна генерировать достаточный инвестиционный ресурс. Если мы уже применяем RAB, нужно, чтобы механизм действовал не половинчато, а полноценно. Чтобы механизм позволил ликвидировать потери энергосетей, остановки поставок электроэнергии. Этому поможет только европейский подход с единой базой активов. Это и позволит инвесторам выделять необходимые 1,5 тыс. долл. на километр сетей", — подчеркнул Власюк.

Напомним, стимулирующее регулирование — это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.