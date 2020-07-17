Глава финкомитета Рады обвинил министра Марченко в провале реформы на таможне

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев жестко раскритиковал работу министра финансов Сергея Марченко.

"Очевидно, что Министр финансов не оправдал доверие, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне после увольнения М. Нефьодова. Схемы процветают. Реформа сорвана. Ситуация ухудшилась...", - написал на своем Telegram-канале Гетманцев.

В подтверждение своих слов председатель Комитета опубликовал свежий отчет о задержаниях на Одесской таможне.

Нардеп указал, что 16 июля совместными действиями Полиции, ДБР и ГПУ были задержаны с поличным начальник таможенного поста "Кучурган" Одесской таможни Алексей Осипчук, заместитель начальника отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса" Виктор Залепа, а также исполняющий обязанности начальника этого же таможенного поста Владимир Лиманский.

"Понятно, что все эти вопросы - к министру финансов", - добавил Гетманцев.

Чиновники, по данным Гетманцева, были задержаны на получении "неправомерной выгоды за содействия в решении вопросов, находящихся в их компетенции", то есть взятки. Суммы "за услуги" в предоставленном отчете варьируются в районе 200$ - 1000$.

Напомним, Кабмин на внеочередном заседании уволил главу Гостаможслужбы Максима Нефьодова и главу Госфискальной службы Сергея Верланова. С такой инициитивой выступил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, уволенные руководители представляли риск для финансовой безопасности Украины.