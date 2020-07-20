Суд освободил предприятие Ахметова от уплаты 1,1 млрд налогов

Днепровский окружной административный суд освободил "Центральный горно-обогатительный комбинат" Рината Ахметова от уплаты более 1,1 млрд гривен налогов и штрафов.

Таким образом суд удовлетворил иск "Центрального ГОКа" к Государственной налоговой службе об отмене налоговых требований, сообщает Finbalance.

"Исковое заявление Частного акционерного общества "Центральный ГОК" – удовлетворить полностью. Признать противоправными и отменить налоговые уведомления-решения №0001374617, №0001364617 и 0001574617 от 22.02.2018 года", - отмечается в решении суда.

Все три решения касаются рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, общей суммой в 619 миллионов гривен. Эти решения были аннулированы "из-за ненадлежащих и недопустимых доказательств", предоставленных налоговой, а в частности – из-за неправильного определения налогового объекта.

Суд также постановил, что "Центральному ГОКу" из бюджета будут полностью компенсированы издержки – почти 93 тысячи гривен судебного сбора.

Месяц тому, Третий апелляционный админсуд города Днепр отказался удовлетворить просьбу Госналоговой службы стянуть с "Центрального ГОКа" 486 и 35 миллионов гривен по двум другим налоговом уведомлениям – №0001384618 и №0001544621, а в частности – по налогу на прибыль. Тогда суд сослался на отсутствие у истца необходимых сертификатов качества и на дефекты товарно-транспортных документов.

Как известно, "Центральный ГОК" входит в группу "Метинвест", которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову и народному депутату Вадиму Новинскому.