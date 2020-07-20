Суд освободил предприятие Ахметова от уплаты 1,1 млрд налогов

Суд освободил предприятие Ахметова от уплаты 1,1 млрд налогов

Igotoworld.com

Поводом для отмены налоговых обязательств стали ошибки налоговой службы

Днепровский окружной административный суд освободил "Центральный горно-обогатительный комбинат" Рината Ахметова от уплаты более 1,1 млрд гривен налогов и штрафов.

Таким образом суд удовлетворил иск "Центрального ГОКа" к Государственной налоговой службе об отмене налоговых требований, сообщает Finbalance.

"Исковое заявление Частного акционерного общества "Центральный ГОК" – удовлетворить полностью. Признать противоправными и отменить налоговые уведомления-решения №0001374617, №0001364617 и 0001574617 от 22.02.2018 года", - отмечается в решении суда.

Все три решения касаются рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, общей суммой в 619 миллионов гривен. Эти решения были аннулированы "из-за ненадлежащих и недопустимых доказательств", предоставленных налоговой, а в частности – из-за неправильного определения налогового объекта.

Суд также постановил, что "Центральному ГОКу" из бюджета будут полностью компенсированы издержки – почти 93 тысячи гривен судебного сбора.

Месяц тому, Третий апелляционный админсуд города Днепр отказался удовлетворить просьбу Госналоговой службы стянуть с "Центрального ГОКа" 486 и 35 миллионов гривен по двум другим налоговом уведомлениям – №0001384618 и №0001544621, а в частности – по налогу на прибыль. Тогда суд сослался на отсутствие у истца необходимых сертификатов качества и на дефекты товарно-транспортных документов.

Как известно, "Центральный ГОК" входит в группу "Метинвест", которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову и народному депутату Вадиму Новинскому.