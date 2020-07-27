Цена золота достигла девятилетнего максимума

По данным на 10:15 по киевскому времени, 27 июля цена августовского фьючерса на золото выросла на 33%, до $1931 за тройскую унцию. Это наивысшая стоимость за всю историю торгов. Предыдущий абсолютный рекорд был установлен 6 сентября 2011 года, тогда унция стоила $1920.

Когда мировые рынки в марте охватил кризис из-за пандемии коронавируса, рынок золота тоже не избежал падения. Спотовая цена золота в первой половине марта упала за неделю c $1700 до $1450, но затем начала быстро восстанавливаться. Уже в начале июля она выросла до $1780.

Bank of America в мае повысил целевую цену золота на ближайшие полтора года с $2000 до $3000 за унцию. Прогноз средней цены в этом году – $1695, в следующем – $2063.

По оценкам экспертов, в условиях пандемии коронавируса COVID-19 спрос на драгметаллы поддерживается на фоне масштабных программ монетарного стимулирования экономик со стороны центробанков, отрицательных реальных ставок на долговые обязательства США, а также ожидаемого снижения добычи серебра.

Также нынешний рост цен на золото аналитики связывают с опасениями второй волны пандемии коронавируса COVID-19, которые подталкивают инвесторов к вложению в надежные активы.