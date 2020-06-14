В Швейцарии разыскивают владельца 3 килограмм золота, забытых в поезде

У хозяина утерянного состояния есть пять лет, чтобы обратиться за находкой

В Швейцарии правоохранители разыскивают владельца 3 килограммов золота, забытых в поезде. Об этом сообщает ВВС.

Власти города Люцерн предпринимают усилия по поиску владельца, оставленного мешка с золотом в железнодорожном вагоне в октябре прошлого года. Находка на сумму 191 тыс. долларов была обнаружена в поезде сообщением Санкт-Галлен и Люцерн.

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В официальном заявлении властей говорится, что у владельца есть 5 лет на то, чтобы предъявить свои права на золото, обратившись в прокуратуру Люцерн.

Отмечается, что информация о находке была обнародовано лишь после того, как все попытки отследить хозяина оказались безуспешными.

Пока остается неясным, как власти собираются проверять, законность претензий на утерянное золото.

Как ранее сообщал Фокус: