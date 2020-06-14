В Швейцарии разыскивают владельца 3 килограмм золота, забытых в поезде
У хозяина утерянного состояния есть пять лет, чтобы обратиться за находкой
В Швейцарии правоохранители разыскивают владельца 3 килограммов золота, забытых в поезде. Об этом сообщает ВВС.
Власти города Люцерн предпринимают усилия по поиску владельца, оставленного мешка с золотом в железнодорожном вагоне в октябре прошлого года. Находка на сумму 191 тыс. долларов была обнаружена в поезде сообщением Санкт-Галлен и Люцерн.
В официальном заявлении властей говорится, что у владельца есть 5 лет на то, чтобы предъявить свои права на золото, обратившись в прокуратуру Люцерн.
Отмечается, что информация о находке была обнародовано лишь после того, как все попытки отследить хозяина оказались безуспешными.
Пока остается неясным, как власти собираются проверять, законность претензий на утерянное золото.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Скалистых горах найдено сокровище Фенна - сундук с золотом и бриллиантами. Коллекционер Форрест Фенн спрятал клад около десятилетия назад.
- Семейная пара из Британии нашла клад серебряных монет. Клад из 2600 монет пара отыскала в чистом поле.
- А в Финляндии нашли кольцо, потерянное в США 47 лет назад. Перстень подарил своей будущей жене житель Портленда еще в 1973 году.