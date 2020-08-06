Курс валют: гривна подорожала и подешевела одновременно

Стоимость гривны по отношению к доллару США со вчерашнего для поднялась на 12 копеек: с 27,82 грн за долар до 27,70 грн/$.

По отношению к евро гривна подешевела на 18 копеек: с 32,72 грн за 1 евро до 32,90 грн/€, сообщается сайте Нацбанка сегодня, 6 августа.

Курс гривны к российскому рублю также снизился: с 3,77 грн за 10 рублей до 3,80 грн за 10 руб.

Позавчера доллар подорожал до 27,74 грн, а евро – подешевело до 32,52 грн. За день до этого динамика была противоположной.

На днях в Нацбанке заявили, что экономика Украины начинает постепенно выходить из кризиса. Ранее, Министерство экономики Украины спрогнозировало в следующем году рост инфляции и падение курса гривны.