В Украине возник дефицит гречки и она будет дорожать, – эксперт

По словам Сергея Громового, только половина гречихи в стране посеяно от минимальной потребности.

Директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой заявил, что в Украине образовался значительный и усиливающийся дефицит гречневой крупы.

Об этом сообщает Agroportal.

"По официальной статистике, гречихи в Украине посеяно только половина от минимальной потребности. Раньше ее импортировали из России, и это было главной нашей проблемой", – заявил он.

По его словам, Россия сама приостановила наращивание производства. Более того, откатилась по уровню посевных площадей на 10 лет назад, и ввела запрет на вывоз гречки. В целом же экспортеров этой культуры в мире не так много. Кроме России иногда поставщиком выступала Польша. Также – Китай. Но там совсем другой продукт, который не соответствует вкусовым ожиданиям украинских потребителей.

"Цены на гречневую крупу на полках магазинов очень высокие – 35 грн/кг и больше. И скорее всего, гречка будет дорожать", – сообщил Громовой.

Напомним, ранее министр экономики Игорь Петрашко сообщил, что правительство Украины намерено закупать гречку в резерв. При этом, министр отметил, что в этом году гречихой засеяли на 10 тыс. га больше, чем в прошлом, – 74 тыс. га.

В начале июня сообщалось, что во время аудита Госрезерва выявили недостачу 2800 вагонов зерна на 800 млн грн, которые "съели мыши". "Сумма убытков более 800 млн грн", – говорил тогда советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

И, в то же время, в 22 апреля на Информационно-аналитическом портале АПК Украины сообщалось, что из страны с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировали 48,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,25 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого МГ.