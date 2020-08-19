Управлять Cirque du Soleil Entertainment Group (CdS) теперь будет группа инвесторов во главе с Catalyst Capital Group из Торонто (Канада), сообщает Bloomberg. Их предложение по спасению цирка оказалось лучшим среди всех поданных заявок и было одобрено советом директоров CdS. Но переход цирка под управление инвесторов должен одобрить канадский суд, под наблюдением которого проходит реструктуризация.

Из-за ввода в мире карантинных ограничений были отменены все шоу цирка, и компания лишилась единственного источника заработка. В результате она объявила в конце июня о банкротстве и реструктуризации бизнеса. Планировалось, что спасать компанию будут ее нынешние акционеры: американская инвестгруппа TPG, китайская Fosun и канадские государственные инвестфонды CPDQ и Investissement Qubec. В общей они должны были вложить в компанию $300 млн.

Но в середине июля было объявлено о заключении соглашения с другой группой инвесторов, возглавляемой Catalyst Capital. Оно оказалось более выгодным для цирка, чем предложение акционеров. Новые инвесторы готовы были взять на себя покрытие $760 млн долгов, вложить $375 млн в проведение новых шоу и учредить два фонда на общую сумму $20 млн, чтобы компания могла расплатиться с сотрудниками и подрядчиками. В обмен на это инвесторам достанутся все активы цирка, включая акции компании.

Кредиторы также согласились сохранить международную штаб-квартиру Cirque в Монреале как минимум на пять лет.