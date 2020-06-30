Cirque du Soleil из-за миллиардных убытков объявил о банкротстве
Компания намерена реструктурировать свой долг с помощью правительства Канады и частных инвесткомпаний
Cirque du Soleil, в связи с кризисом из-за коронавируса, объявляет о начале процедуры банкротства. Об этом говорится в сообщении на сайте цирка.
По причине трехмесячного отсутствия шоу у Cirque du Soleil образовался долг в размере почти $1 млрд. Компания намерена реструктурировать его с помощью правительства Канады и частных инвесткомпаний.
Кризис внутри компании сопровождается и тем, что проводить шоу пока что не представляется возможным: чтобы минимизировать финансовые потери, Cirque du Soleil уволил около 3500 своих сотрудников.
"В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной компанией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19, руководство должно действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", – говорит по этому поводу Даниэль Ламарр, гендиректор Cirque du Soleil.
Cirque du Soleil основан Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа в 1984 году в Канаде. Цирк принципиально не привлекает животных к своим спектаклям и шоу.
В компании работает почти 5 тыс. человек из 50 стран. Основная часть труппы выступает в Лас-Вегасе, гастрольная – ездит по миру. Годовой доход компании составлял около $1 млрд.
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