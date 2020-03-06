Из-за коронавируса обанкротился крупный британский авиаперевозчик Flybe

Ежегодно услугами компании пользовались порядка восьми миллионов пассажиров

Крупнейший региональный британский авиаперевозчик Flybe обанкротился из-за коронавируса.

Об этом пишет The Guardian.

Буквально вчера утром компанию передали во внешнее управление, т.е. начался процесс ее ликвидации. Работу потеряют 2,4 тыс. человек.

Flybe выполнял почти 40% авиаперевозок внутри Британии, но из-за распространения коронавируса число пассажиров, которые все еще покупают билеты на рейсы этой компании, резко сократилось.

Банкротство компании сопровождалось отказом правительства Британии выделить ей займ в размере 100 млн фунтов.

Ежегодно услугами компании пользовались порядка восьми миллионов пассажиров.

По данным Worldometers, уже более 100 тыс. человек по всему миру заразились коронавирусом, из них 55,988 – выздоровели.

Также по миру зафиксировано 3,408 случаев летального исхода.

Как ранее сообщал Фокус:

В МВФ считают, что мировая экономика потеряет лишь 0,1% от прогнозируемого роста, если коронавирус не будет распространяться по миру, а Китаю удастся возобновить производство.