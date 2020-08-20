Передан в концессию еще один морской порт в Украине

Специализированный порт "Ольвия" в Николаеве передан в концессию на 35 лет.

Концессионером стала катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара – Хамад. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Конкурс по выбору концессионера "Ольвии" был завершен еще в январе этого года.

Как отметил министр, по условиям концессии за 35 лет должно быть привлечено 17,3 млрд грн инвестиций (на первом этапе – 3,4 млрд грн).

По его словам, это первая прямая катарская инвестиция и вторая (после "Криворожстали") из крупнейших прямых иностранных инвестиций в экономику Украины.

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Основные условия договора такие:

ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн, это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год;

концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год;

около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева;

на территории предприятия планируется строительство нового зернового терминала и универсального перегрузочного комплекса;

в течение первых шести лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень зарплаты.

Порт "Ольвия" (до января 2017 года – специализированный порт "Октябрьск") основан в 1992 году на базе 3-го грузового района Николаевского морского торгового порта. Проектировался для перегрузки главным образом военной техники. На сегодняшний день является одним из самых современных портов в Украине.

Криклий также сообщил, что 20 августа объявлен старт концессионного проекта в порту "Черноморск", начат конкурс по отбору консультантов для подготовки тендерной документации.

Напомним, 26 июня в концессию передали первый порт в Украине – морской торговый порт в Херсоне. Грузинско-швейцарская компания "Рисойл-Херсон" победила в конкурсе на концессию.