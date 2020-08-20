В июле в Украине произошел всплеск розничной торговли

За июль объем оборота розничной торговли вырос на 12,1% в сравнении с июнем.

В годовом измерении объем оборота розничной торговли в июле увеличился на 8,5%. Такие данные приводит Госстат.

В январе-июле это объем вырос на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В региональном разрезе за семь месяцев объем розничной торговли больше всего вырос в Запорожской области – на 11,4% в годовом измерении. При этом в четырех областях оборот уменьшился, сильнее всего в Закарпатской области – на 9,9%.

Индексы объема оборота розничной торговли (в % к аналогичному периоду прошлого года нарастающим итогом)

Напомним, оборот розничной торговли за 2019 год вырос на 10,5%.

По итогам мая товарооборот в основных секторах розничной торговли вышел на докризисный уровень и практически достиг показателей февраля 2020 года. Такой вывод сделали в Приватбанке, проанализировав данные о количестве и объеме оплат банковскими картами в сети POS-терминалов банка.