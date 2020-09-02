Надавили по налогам. Госбюджет по доходам в августе перевыполнен на 20%
В августе в общий фонд госбюджета поступило 85,4 млрд грн.
По оперативным данным Государственной казначейской службы, роспись (план) по доходам выполнена на 119,7%, денег поступило больше на 14 млрд грн.
Налоговики обеспечили поступления в объеме 56,3 млрд грн – план выполнен на 133,2%.
Основными налогами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали:
- НДС (9,2 млрд грн), в том числе за счет борьбы со злоупотреблениями при возмещении налога из бюджета;
- рентная плата за пользование недрами (1,7 млрд грн);
- налог на доходы физических лиц и военный сбор (0,9 млрд грн);
- акцизный налог (0,5 млрд грн).
От налога на прибыль предприятий поступило 18,1 млрд грн – 100,8% от плана.
Поступления от таможенных платежей составили 26,9 млрд грн – 101,1% от плана.
За последние четыре месяца невыполнение бюджетной росписи сократилось на 26 млрд грн – до 18,4 млрд грн. В результате выполнение плана по итогам января – августа улучшилось до 97%.
Напомним, в апреле в госбюджет были внесены изменения. Доходы уменьшили на 119,74 млрд грн, или на 11%. Дефицит бюджета увеличен с 96,27 млрд грн до 298,4 млрд грн.
По данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 11,4% в годовом измерении.