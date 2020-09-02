Министр попросил НБУ "сбрить бороды" киевским князьям на монетах

В Кабмине не нравятся бороды Владимира Великого и Ярослава Мудрого на гривнах.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов попросил Нацбанк изменить изображения киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на монетах номиналом 1 гривна и 2 гривны.

Об этом он сказал на заседании правительства, пишет Левый берег.

"Я хочу попросить главу Национального банка сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в котором они были на оригинальных, лучших гривнах", – обратился Немчинов к руководителю НБУ Кириллу Шевченко.

Отметим, что украинская гривна была введена в обращение 2 сентября 1996 года. И сегодня в начале заседания глава НБУ Кирилл Шевченко поздравил министров с днем рождения современной украинской гривны, которой сегодня исполнилось 24 года.

Напомним, что на гривневых банкнотах первого и второго поколений Владимир Великий и Ярослав Мудрый были изображены без бород. В 2000-х годах их заменили нынешними купюрами, где князья уже были бородатыми.

В 2018 году в обращение выпустили монеты номиналом 1 грн и 2 грн, постепенно заменяющие эти банкноты. Владимир Великий и Ярослав Мудрый на них также с бородами.

Кстати, с 1 октября 2020 года в Украине из оборота изымут банкноты, которые находятся в обращении уже 24 года, а также монеты номиналом в 25 копеек.