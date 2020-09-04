Степанов объяснил, почему часть средств из "коронавирусного" фонда пошла на "Большую стройку"

Также, по его словам, 5,3 млрд грн пошло на закупку медицинского оборудования для 210 приемных отделений экстренной медицинской помощи, которые входят в президентский проект "Большая стройка".

Часть денег из фонда по борьбе с COVID-19 пошла «на инфраструктуру» в рамках президентского проекта «Большая стройка». Об этом в интервью Фокусу рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

На вопрос, почему из фонда брались деньги на строительство дорог, министр ответил, что это решение было принято депутатами Верховной Рады: "Было решение использовать часть этих денег, в том числе на строительство дорог". Также, по его словам, 5,3 млрд грн пошло на закупку медицинского оборудования для 210 приемных отделений экстренной медицинской помощи, которые входят в президентский проект "Большая стройка".

Также Максим Степанов рассказал, куда еще пошли деньги из фонда. «Полная сумма фонда составила 66 млрд грн. 14,3 млрд грн потрачено на оборудование, на средства индивидуальной защиты, повышение заработной платы медработникам. Помимо этого 15,6 млрд грн пошли на процесс лечения, здесь и надбавки 300% работающим с COVID-19, и стоимость лекарств, используемых при лечении. Почти 6 млрд грн идут на доплаты медицинским работникам», – поделился министр.

В июле стало известно, что на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог из Фонда борьбы с COVID-19 пойдет 35 млрд гривен. Весь объем фонда – 66 млрд гривен. Кроме того, 28,6 млн грн пойдет национальным театрам.