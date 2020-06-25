Кабмин выделил 47,5 млн грн на поддержку театров, музеев и заповедников
Больше всего обещано национальным театрам – 28,6 млн грн. Средства выделяются из Фонда борьбы с коронавирусом
Кабмин 25 июня одобрил выделение на нужды культуры средств из Фонда борьбы с COVID-19. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Соответствующее постановление должно быть доработано в трехдневный срок. После чего Минкультуры должно согласовать выделение средств с бюджетным комитетом ВР. После этого согласования Минфин должен внести коррективы в роспись бюджета, и только тогда деньги станут доступными получателям.
Распределение средств предполагается такое:
- 28 617 тыс. грн – национальным театрам;
- 8 106,9 тыс. грн – национальным художественным коллективам, концертным и цирковым организациям;
- 4 727,7 тыс. грн – на подготовку кадров для сферы культуры и искусства в системе Минобразования;
- 2 336,2 тыс. грн – на повышение квалификации, переподготовку и подготовку кадров в системе Минкультуры;
- 1 803,1 тыс. грн – заведениями общего среднего и внешкольного образования;
- 1 302,4 тыс. грн – национальным и государственным заповедникам;
- 647,6 тыс. грн – национальным музеям, библиотекам и культурно-просветительским центрам.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин выделил 672 млн грн на борьбу с последствиями паводка на западе Украины.
- Кабминет министров назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования. Для этого в МОН создали новую должность замминистра, на которую назначили Шкарлета, а потом сделали его и.о. министра.