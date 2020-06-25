Кабмин выделил 47,5 млн грн на поддержку театров, музеев и заповедников

Больше всего обещано национальным театрам – 28,6 млн грн. Средства выделяются из Фонда борьбы с коронавирусом

Кабмин 25 июня одобрил выделение на нужды культуры средств из Фонда борьбы с COVID-19. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Соответствующее постановление должно быть доработано в трехдневный срок. После чего Минкультуры должно согласовать выделение средств с бюджетным комитетом ВР. После этого согласования Минфин должен внести коррективы в роспись бюджета, и только тогда деньги станут доступными получателям.

Распределение средств предполагается такое:

28 617 тыс. грн – национальным театрам;

8 106,9 тыс. грн – национальным художественным коллективам, концертным и цирковым организациям;

4 727,7 тыс. грн – на подготовку кадров для сферы культуры и искусства в системе Минобразования;

2 336,2 тыс. грн – на повышение квалификации, переподготовку и подготовку кадров в системе Минкультуры;

1 803,1 тыс. грн – заведениями общего среднего и внешкольного образования;

1 302,4 тыс. грн – национальным и государственным заповедникам;

647,6 тыс. грн – национальным музеям, библиотекам и культурно-просветительским центрам.

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