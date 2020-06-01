Ткаченко пообещал финансирование Довженко-Центру в полном объеме

Для восстановления работы предприятия нужно 8,6 млн грн

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко распорядился подготовить документы для Минфина на выделение средств в полном объеме Национальному центру Александра Довженко.

"Провели совещание, посвященное финансированию Центра Довженко. К диалогу пригласили все стороны: Ивана Козленко, руководителя Центра, представителей Госкино, Министерства финансов и депутатов профильного комитета. Для восстановления работы Довженко-Центра нужно 8,6 млн грн. Аргументы Ивана Козленко по этой сумме обоснованы", - написал Ткаченко в Facebook.

По словам министра, паспорт бюджетной программы уже готовится и будет согласован. "Как только получим деньги, перейдем к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса", – пообещал он.

Напомним, 28 мая госпредприятие "Национальный центр Александра Довженко" сообщило о наступлении состояния неплатежеспособности. После этого гендиректор центра Иван Козленко заявил о своем уходе в отставку в связи с недостаточным финансированием предприятия.

Национальный центр Александра Довженко является единственным в стране государственным предприятием, занимающимся сохранением, возобновлением, изучением и приумножением национального фильмофонда Украины. Осуществляет научные исследования в отрасли кинематографии, издает справочную литературу по истории кино, специализированные киноиздания, занимается популяризацией украинского и мирового кино.

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