Украина стала главным экспортером подсолнечного масла в мире

Украина стала мировым лидером по экспорту подсолнечного масла по итогам 2019-2020 маркетингового года (сентябрь 2019-август 2020).

Об этом сообщает ассоциация "Укролияпром".

Отмечается, что Украина за указанный период увеличила экспорт основных видов растительных масел на 5,28 миллиарда долларов, что на 16,9% больше, чем в прошлом сезоне.

Экспорт подсолнечного масла достиг рекордной отметки в 6,68 миллиона тонн (на 10,2% больше, чем годом ранее) на сумму 4,9 миллиарда долларов, что на 17% больше.

При этом доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла составила 54,9%. Для сравнения, доля РФ на этом рынке по итогам сезона составила 26,2%, Аргентины – 6,2%, Евросоюза – 5,1%, Турции – 3,3%.

Отметим, Украина по итогам 2019 года заняла первое место в мире по экспорту подсолнечного масла и шрота. Экспорт в стоимостном выражении составил $4,3 млрд (прирост за год на 4%) и $975 млн (11%) соответственно.