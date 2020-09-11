В ООН коронакризис сравнили с Великой депрессией

По словам представителя организации Оливье де Шуттера, 176 миллионам человек по всему миру грозит нищета.

Пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией в 1930-х годах, говорится в докладе ООН.

По словам представителя организации Оливье де Шуттера, 176 миллионам человек по всему миру грозит нищета. Подчеркивается, что многие страны приняли краткосрочные меры поддержки граждан во время пандемии, но уже сейчас их недостаточно.

В докладе говорится, что по данным Всемирного банка по 113 странам показывают, что на социальную защиту было выделено 589 миллиардов долларов США, что составляет около 0,4 процента мирового ВВП. Однако в отчете де Шуттера говорится, что эти инициативы не предотвратят попадание людей в нищету. Многие из беднейших людей исключены из схем социальной защиты, которые предназначены для их поддержки.

"Бедные семьи к настоящему времени израсходовали все имеющиеся у них резервы и продали свои активы. Худшие последствия кризиса для бедности еще впереди", – сказано в докладе.

Ранее, в середине июля, Генсек ООН предложил заключить новый общественный договор для построения справедливого мира.

В июне Гутерриш предупредил, что мир может столкнуться с нехваткой продовольствия из-за пандемии коронавируса.

В мае он сказал, что пандемия коронавируса вызвала цунами ненависти и ксенофобии в мире.