Мир во время пандемии столкнулся с тремя главными угрозами, – ООН

Об опасностях 12 августа сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая по видеосвязи на заседании Совбеза ООН.

Прежде всего Генсек ООН выразил обеспокоенность возможным подрывом доверия к правительствам стран и общественным институтам. Кроме того, дестабилизируется глобальный экономический порядок.

"Я особенно обеспокоен углублением социально-экономического неравенства из-за беспрецедентного мирового экономического кризиса", – сказал Гутерриш.

Читайте также: Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии

Третьей угрозой он считает злоупотребление властью – в ряде стран пандемия использовалась и используется как предлог для подавления мирных протестов и проведения репрессий.

Ранее, в середине июля, Генсек ООН предложил заключить новый общественный договор для построения справедливого мира.

В июне Гутерриш предупредил, что мир может столкнуться с нехваткой продовольствия из-за пандемии коронавируса.

В мае он сказал, что пандемия коронавируса вызвала цунами ненависти и ксенофобии в мире.