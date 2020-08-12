Мир во время пандемии столкнулся с тремя главными угрозами, – ООН
Об опасностях 12 августа сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая по видеосвязи на заседании Совбеза ООН.
Прежде всего Генсек ООН выразил обеспокоенность возможным подрывом доверия к правительствам стран и общественным институтам. Кроме того, дестабилизируется глобальный экономический порядок.
"Я особенно обеспокоен углублением социально-экономического неравенства из-за беспрецедентного мирового экономического кризиса", – сказал Гутерриш.
Третьей угрозой он считает злоупотребление властью – в ряде стран пандемия использовалась и используется как предлог для подавления мирных протестов и проведения репрессий.
Ранее, в середине июля, Генсек ООН предложил заключить новый общественный договор для построения справедливого мира.
В июне Гутерриш предупредил, что мир может столкнуться с нехваткой продовольствия из-за пандемии коронавируса.
В мае он сказал, что пандемия коронавируса вызвала цунами ненависти и ксенофобии в мире.