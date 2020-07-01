Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии
Совбез смог проголосовать только через 100 дней после соответствующего призыва генсекретаря ООН.
Совет безопасности Организации Объединенных Наций одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время противодействия распространению пандемии коронавируса.
Об этом написал пресс-секретарь Миссии Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.
"Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращения огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня, наконец, одобрил долгожданную резолюцию", – сообщил Николенко.
В частности, по его словам, в резолюции говорится о необходимости немедленного прекращения боевых действий, а также звучит призыв к гуманитарной паузе на 90 дней.
Как заявил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, переговоры по проекту резолюции были непростыми, пишет Интерфакс-Украина.
Под эту резолюцию подпадает также война на Донбассе.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир прекратить все вооруженные конфликты и объединиться перед общей глобальной угрозой - пандемией коронавируса.
- Россия в мае на Совбезе ООН говорила, что глобальное перемирие невозможно без снятия санкций.
- В марте Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса отменить международные режимы санкций, которые, по его словам, ослабляют глобальные усилия по сдерживанию распространения коронавируса.