Пандемия коронавируса вызвала цунами ненависти и ксенофобии в мире, – генсек ООН
2020-05-08 18:36:00
Он призвал политических лидеров предпринимать шаги для укрепления "иммунитета общества против вируса ненависти"
Не проявлять ненависть и ксенофобию на фоне пандемии коронавируса призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем видеообращении, размещенном в Twitter. Распространение коронавируса вызывает "цунами ненависти и ксенофобии", сказал он. Во многих странах на улице и в соцсетях местное население стало хуже относиться к иностранцам.
По его словам, активно распространяются антисемитские теории заговора, призывы нападать на мусульман. Мигрантов и беженцев обвиняют в том, что они являются источниками распространения COVID-19. Из-за подобных настроений им стало сложнее получить квалифицированную медицинскую помощь.
Гутерриш призвал политических лидеров предпринимать шаги для укрепления "иммунитета общества против вируса ненависти", проявлять солидарность с гражданами любых национальностей и укреплять социальную сплоченность.
Обращаясь к образовательным учреждениям и СМИ, генсек ООН попросил их сосредоточиться на повышении грамотности молодежи и старшего поколения, удалять расистский и прочий контент, вызывающий ненависть у людей.
Напомним, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, сейчас в мире выявлено более 3,8 млн случаев заражения вирусом, более 269 тыс. человек скончались.
Как ранее сообщал Фокус:
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