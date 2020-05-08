ФИФА разрешила командам делать по 5 замен в матче до конца сезона

Новые правила распространяются на все официальные турниры, которые будут завершены до 31 декабря 2020 года

В ФИФА заявили, что всем командам будет разрешено проводить по 5 замен вместо трех в матче до конца текущего сезона.

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Новые правила распространяются на все официальные турниры, которые будут завершены до 31 декабря 2020 года. Таким образом, на турниры сезона 2020/2021 это правило распространяться не будет.

При этом каждая команда сможет делать замены в три захода, также замены можно будет делать в перерыве. Если обе команды делают замену одновременно, это считается одной из трех возможностей для каждой команды.

Кроме этого ФИФА разрешила лигам самим определять необходимость использования системы VAR.

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