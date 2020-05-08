ФИФА разрешила командам делать по 5 замен в матче до конца сезона
2020-05-08 17:38:26
Новые правила распространяются на все официальные турниры, которые будут завершены до 31 декабря 2020 года
В ФИФА заявили, что всем командам будет разрешено проводить по 5 замен вместо трех в матче до конца текущего сезона.
Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Новые правила распространяются на все официальные турниры, которые будут завершены до 31 декабря 2020 года. Таким образом, на турниры сезона 2020/2021 это правило распространяться не будет.
При этом каждая команда сможет делать замены в три захода, также замены можно будет делать в перерыве. Если обе команды делают замену одновременно, это считается одной из трех возможностей для каждой команды.
Кроме этого ФИФА разрешила лигам самим определять необходимость использования системы VAR.
Как ранее сообщал Фокус:
- Немецкая футбольная Бундеслига возобновит сезон в этом месяце. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с главами федеральных земель.
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- Немецкий футболист Бенедикт Хеведес, выступающий за московский "Локомотив", раскритиковал россиян за недостаточное внимание к эпидемии коронавируса. Спортсмен пришел в шок, когда увидел, что во время пандемии люди все еще сидят в кафе, ездят на метро и ходят по улицам. Происходящее футболист назвал "безумием".