Комитет здравоохранения отказался голосовать за бюджет: на медицину выделили меньше 5%

В период пандемии Кабмин лишил украинскую медицину ее законных 5% на следующий год.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования бойкотирует проект бюджета Украины на следующий, 2021 год, в связи с тем, что на здравоохранение в нем заложено менее положенных 5% от ВВП Украины.

Об этом сообщил председатель Комитета нардеп от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня в Раду зашел бюджет от Минфина. То, что я видел, мы не будем поддерживать ни в коем случае, потому что есть закон Украины "О государственных финансовых гарантиях", согласно которому Украина должна выделять не менее 5% на здравоохранение. Поэтому все, что будет вне этих цифр, на комитете мы единогласно не поддержим", – сказал Радуцкий.

Таким образом, Комитет не поддержит подготовленный Минфином проект бюджета, пока финансирование здравоохранения в нем не будет соответствовать закону. При этом конкретных сумм Радуцкий не назвал.

По словам нардепа, он и его коллеги по Комитету не отступят, пока не будут выполнены их требования.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов у здания Верховной Рады в понедельник утром, 14 сентября, Радуцкий поддержал проведение местных выборов вне зависимости от ситуации с Covid-19.

"Я считаю, что выборы должны состояться, даже если у нас будет тотальная проблема с заболеваемостью COVID-19. Местные выборы надо проводить, а Министерство внутренних дел должно обеспечить соблюдение карантинных требований", – сказал глава Комитета по вопросам здравоохранения, отметив, что это его личная позиция.

Тем временем, в Украине все больше регионов попадают в "красную зону" эпидемиологической угрозы, в "оранжевом" Киеве уже закрыли хостелы и спортзалы, а в столичных больницах даже отменили часть плановых операций.