Ринат Ахметов все еще самый богатый, но его состояние уменьшилось

Ринат Ахметов в очередной раз занял первое место в рейтинге 100 самых богатых людей Украины от журнала Фокус. Его состояние оценивается в $7,3 млрд.

Тем не менее, в прошлом году состояние богатейшего гражданина Украины составляло около $8 млрд.

Как выяснил Фокус в ходе подготовки рейтинга, в прошлом году компания Ахметова «Метинвест» сократила чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом — до $341 млн (с $1,2 млрд). Выручка сократилась на 10% — до $10,76 млрд. Также и компания ДТЭК сократила чистую прибыль на 47%, до 2,5 млрд грн. А в целом доходы «ДТЭК Энерго» в прошлом году оказались на 15% меньше, чем в 2018-м, — 76,8 млрд грн.