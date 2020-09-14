Ринат Ахметов все еще самый богатый, но его состояние уменьшилось
Похоже, "подвинуть" Ахметова с 1 места у других украинских богачей получится нескоро
Ринат Ахметов в очередной раз занял первое место в рейтинге 100 самых богатых людей Украины от журнала Фокус. Его состояние оценивается в $7,3 млрд.
Тем не менее, в прошлом году состояние богатейшего гражданина Украины составляло около $8 млрд.
Как выяснил Фокус в ходе подготовки рейтинга, в прошлом году компания Ахметова «Метинвест» сократила чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом — до $341 млн (с $1,2 млрд). Выручка сократилась на 10% — до $10,76 млрд. Также и компания ДТЭК сократила чистую прибыль на 47%, до 2,5 млрд грн. А в целом доходы «ДТЭК Энерго» в прошлом году оказались на 15% меньше, чем в 2018-м, — 76,8 млрд грн.
Напомним, Фокус изменил методику подсчета для рейтинга богатейших украинцев. Оценку стоимости активов мы проводили на основе показателей всех ключевых компаний, находящихся в собственности участников рейтинга. Акцент сделан на украинских бизнес-активах. При доказанном владении зарубежными активами учитывались и они.
В список включены граждане Украины за исключением лиц с двойным гражданством, а также Геннадия Боголюбова (гражданин Великобритании), Леонида Юрушева (гражданин Греции), Розы Дворецкой (гражданка Израиля) и Владимира Крупчака (гражданин Кипра). Причина — большое количество активов данных лиц на территории Украины, а также их историческая причастность к нашей стране.