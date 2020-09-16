Большинство украинцев считают причиной возможного экономического кризиса некомпетентность власти, – опрос

57% респондентов убеждены, что некомпетентность власти является основной причиной, по которой этой осенью может произойти экономический кризис.

Оценивая возможные последствия эпидемии коронавируса, большинство (61%) украинцев больше боятся экономических последствий для своей семьи. Самой же болезни опасаются 29%. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Большинство (57%) убеждены, что основной причиной, по которой этой осенью может произойти экономический кризис, является некомпетентность власти. 26% причину видят в эпидемии коронавируса, а 8% – в войне на Донбассе.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в июне, на 4 процентных пункта стало больше тех, кто говорит о некомпетентности власти, и на 5 п.п. – меньше тех, кто в качестве причины называет коронавирус.

45% опрошенных считают, что меры, введенные властями для борьбы с коронавирусом, являются оптимальными. 23% считают их слишком мягкими, 18% – слишком жесткими. С апреля медленно, но неуклонно растет доля тех респондентов, кто считает принимаемые меры слишком мягкими, и быстро уменьшается доля тех, кто говорит об их оптимальности.

Опрос проведен с 3 по 6 сентября среди населения страны в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Были опрошены 2000 респондентов методом личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Напомним, через 29 лет после декларации о независимости, независимой Украину считают 45,4%, и 41,6% – таковой ее не считают.

Если бы референдум о провозглашении независимости Украины проводился сегодня, то число людей, которые бы проголосовали за независимость было бы меньше, чем в 1991-ом.

В начале сентбря работой президента Владимира Зеленского недовольны 57% украинцев: 32% полностью не удовлетворены, и 25% – скорее не удовлетворены.