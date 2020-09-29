Зима близко. Как взять теплый кредит на энергосбережение

Что такое теплый кредит, где его взять и на какую сумму можно рассчитывать, рассказывает Фокус.

Около 1 млрд грн с апреля по июль 2020 года получили украинские семьи в рамках госпрограммы "Теплый кредит". Из них 595 млн грн — на улучшение энергоэффективности частных домов. Около 350 млн грн — на утепление объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). 21,6 млн грн — объем кредитов на установку твердотопливных котлов.

Что такое теплый кредит

"Теплый кредит" — это программа, стартовавшая в 2014 году. Она пользуется большой популярностью, ведь ее условия предполагают компенсацию части суммы кредита за счет госбюджета. Кроме того, программа дает возможность снизить энергопотребление и суммы в платежках.

Всего, по данным Госэнергоэффективности, с 2014 года программой воспользовались 336 тыс. семей, оформивших кредиты на 8,6 млрд грн. В качестве примера экономии там приводят ОСМД "Мрия" из Волынской области, получившее 280 тыс. грн кредита на теплосчетчики, индивидуальный тепловой пункт и регуляторы теплового потока. Благодаря этому расходы жителей на отопление сократились в 2,2 раза.

Утеплить квартиру можно и с помощью кредита наличными. В таком случае реальная ставка кредита достигает 190% годовых

В Укргазбанке рассказывают о семье из Черкасской области, которая в рамках госпрограммы сначала получила 43,2 тыс. грн на установку радиаторов с терморегулировкой, а после оформила кредит 240 тыс. грн под строительство солнечной электростанции. В итоге экономия на платежах составила до 1,5 тыс. грн в месяц, а дополнительный доход от продажи энергии по "зеленому" тарифу — порядка 10 тыс. грн.

Какие банки выдают теплый кредит

В 2020 году "теплые" кредиты с компенсацией от государства выдавали в Ощадбанке, ПриватБанке, Укргазбанке и Укрэксимбанке. Физлицам компенсировали 20% от суммы на приобретение твердотопливных котлов (получателям субсидий на услуги ЖКХ — 35%), но не более 12 тыс. грн. Владельцы частных домов могли рассчитывать на возмещение 35% займа (до 14 тыс. грн) для покупки энергоэффективного оборудования или материалов. ОСМД и ЖСК государство компенсировало 40% суммы кредита (не более 14 тыс. грн на квартиру). Если в составе ОСМД были получатели субсидий, то объем возмещения мог составить до 70% — в зависимости от количества квартир-субсидиантов.

Условия теплого кредита

Условия программы отличаются. Например, в Укргазбанке физлицам дают кредиты до 50 тыс. грн на срок до трех лет под 19,9% годовых (7,5–15,5% по партнерским программам). В Ощадбанке и Укрэксимбанке тоже выдают теплый кредит. Ставка — 17,99% и 20% соответственно.

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Однако у программы "Теплые кредиты" есть недостаток — несоответствие объемов финансирования из госбюджета реальным потребностям украинцев. В 2020-м на программу выделили 400 млн грн, тогда как в Госэнергоэффективности необходимый объем средств оценивает в 2,2 млрд грн.

Из-за скудных объемов финансирования выделенные на программу средства исчерпываются за несколько месяцев. И когда ближе к осени многие задумываются об утеплении, оказывается, что "поезд ушел". В сентяб­ре 2020 года в одном из госбанков Фокусу рассказали, что все финучреждения, участвующие в программе, уже выбрали лимиты и до конца года "теплых" кредитов не будет. В Укргазбанке подтвердили, что лимит на компенсацию исчерпан.

Около 1 млрд грн с апреля по июль 2020 года получили украинские семьи в рамках госпрограммы "Теплые кредиты"

В предыдущие годы Кабмин выделял на программу дополнительные средства, банки возобновляли кредитование. Но в Госэнергоэффективности Фокусу сообщили, что в 2020-м дофинансирования не будет, программу хотят продолжить в 2021-м.

Планируется предоставить населению и ОСМД право привлекать "теплые" кредиты на приобретение систем накопления энергии, оборудования для подзарядки электромобилей и интеллектуальных счетчиков электроэнергии", — отмечает Константин Гура, временно и. о. главы Госэнерго­эффективности.

Отдельно отметим то, что программа "Теплые кредиты" не позволяет собственникам жилья в многоквартирных домах, где нет ОСМД или ЖСК, самостоятельно получить кредиты. Там же, где эти структуры есть, инициативные жильцы становятся заложниками инертного большинства, которое против утепления. "Многие жители нашего дома не хотят утепляться по программе "Теп­лые кредиты", — рассказывает собственница квартиры в Киеве Ирина. — В основном такую позицию заняли пенсионеры, получающие субсидии, они об энергосбережении не беспокоятся".

Альтернативы программе "Теплый кредит"

Действие госпрограммы "Теплые кредиты" заканчивается в 2020 году. Ее продление на следующие пять лет — под вопросом. В Кабмине рассматривают возможность сохранения программы для физлиц, а вот ОСМД хотят кредитовать по новой программе — "Энергодом", стартовавшей в сентябре ­2019-го, к которой пока подключились только Кредобанк и Укргазбанк. "В рамках программы ОСМД могут получить кредит на термомодернизацию дома, в том числе на энергоаудит и изготовление проектно-сметной документации. При этом Госэнергоэффективности предоставляет гранты на сумму до 70% от сметы проекта", — рассказывает Наталья Згоба, заместитель директора департамента развития корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка. Финансирование по этой программе выдается на сумму до 10 млн грн на срок до 10 лет под 12% годовых.

Есть и альтернативные решения. По словам Згобы, локальные программы частичной компенсации по кредитам на энергосбережение для ОСМД и физлиц вводят местные власти. Например, с отдельными горсоветами и обладминистрациями в этом направлении сотрудничают Кредобанк, Укргазбанк и др.

Небольшие расходы на утепление можно покрыть лимитом кредитной карты. Сегодня такие карты предлагают более чем 20 банков

В Укргазбанке в качестве альтернативы "Теплым кредитам" предлагают потребительский кредит "Еко оселя". Его можно использовать на покупку энергоэффективного оборудования, материалов для утепления, металлопластиковых окон, батарей с регуляторами тепла, твердотопливных котлов и т. п. По словам Виталия Годуна, начальника развития продуктов Укргазбанка, это программа банка с возможностью компенсации процентной ставки по кредиту (или ее части) или тела кредита на условиях местных региональных программ поддержки или без них. Максимальная сумма — 50 тыс. грн (300 тыс. грн для возобновляемых источников энергии), срок — до пяти лет. Ставка — 24,5% годовых.

Как оформить товарный кредит в магазине

Если не посчастливилось воспользоваться гос­программой, кредит на энергосбережение можно оформить как товарный кредит в магазине. Например, сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" сотрудничает с ОТП Банком, УкрСиббанком и небанковским кредитным учреждением КредитМаркет. Все они предлагают ставки по кредитам около 0,01% годовых. Однако реальный процент отнюдь не нулевой. Ведь кредиторы взимают ежемесячную комиссию 2,75–3% и могут потребовать страховку в 1% от суммы кредита. То есть заплатить придется минимум 33% годовых — это если рассчитаться с банком за несколько месяцев, когда действует льготная ставка 0,01%. В противном случае ежегодная переплата достигнет 70% суммы кредита. Важно до оформления займа получить от банка паспорт кредита, где указана информация о реальной ставке и прочих расходах на оплату займа.

(Инфографика: Людмила Лысак)

Какие документы нужны

От желающих приобрести товары в кредит требуется стандартный пакет документов: паспорт, ИНН. У владельцев ID-карты также требуют выписку из государственного реестра о регистрации места жительства, поскольку в торговых точках нет ридеров для считывания информации с чипа. В последнее время такую выписку вместе с ID-картой не выдают, ее приходится заказывать в Центрах админуслуг по месту регистрации. Этот нюанс осложняет получение кредитов, особенно для живущих не по месту регистрации.

Как еще взять кредит на энергосбереющие товары

Еще один способ быстро закрыть вопрос утепления — получить кредит наличными. Заем ­50–150 тыс. грн выдают более 20 украинских банков. Максимальный срок — 5 лет, реальная ставка — 60–190% годовых — в разы выше той, что заявлена банками и финкомпаниями, так как включает комиссию. Например, "Кредит наличными "Свобода" от Credit Agricole выдают под 15% годовых. При этом реальная ставка — 61,7% за счет ежемесячной комиссии и страховки в размере 1,99% от стоимости кредита. "На замену старых окон на металлопластиковые или установку батарей с терморегуляторами можно оформлять кредит наличными. Но для реализации больших дорогостоящих проектов, таких как установка солнечной или ветровой электростанции, целесообразно обращаться к профильным компаниям, специализирующимся на предоставлении таких услуг", — советует Виталий Годун.

Взять кредит на энергосберегающие товары можно и с помощью кредитных карт. Если подойти к вопросу с умом, то это окажется более выгодным по сравнению с товарными и кеш-кредитами. Некоторые покупки, оплаченные кредиткой, есть смысл погасить в течение действия льготного пери­ода, когда банк не взимает с клиента проценты и комиссии за обслуживание долга. В большинстве банков, в том числе ПриватБанке, этот срок составляет 55 дней, по картам monobank, "Моя кредитка" Ощадбанка и "Всеможу" ПУМБа — 62 дня, у Card Blanche White Идея Банка впервые после получения карты — 92 дня, затем — 62 дня.

Обычно льготный период начинает действовать 1 числа каждого месяца и заканчивается через соответствующее количество дней. Задолженность по состоянию на 1-е число нужно погасить до 25 числа, если льготный период составляет 55 дней, или в последний день месяца в случае с льготным периодом 62 дня. Двух месяцев может быть вполне достаточно, чтобы, к примеру, разбить стоимость установки металлопластиковых окон или твердотопливного котла на несколько платежей. Если вписаться в срок не получится, банк до полного погашения начнет ежемесячно взимать ­3,2–6% суммы долга (по ставке ­28–56% годовых).

С сентября 2020-го кредиты с компенсацией госбанки не выдают — они полностью исчерпали выделенные на год лимиты

Другой удобной функцией некоторых кредиток стала возможность получить рассрочку. Например, по картам ПриватБанка ее можно оформить во многих известных офлайн- и онлайн-магазинах, подключенных к услуге. Для этого достаточно сообщить о своем желании продавцу или сделать соответствующие настройки в интернет-банкинге при оформлении онлайн-покупки. При погашении на каждый платеж начисляется комиссия 2,9% (34,8% годовых). Если товар предлагается по программе "Оплата частями", то комиссия составит 0,01%.

В monobank похожая рассрочка предоставляется под 1,9% в месяц (22,8% годовых). Оформить покупку в рассрочку также позволяют карты ПУМБа, ОТП Банка, Альфа-Банка, Ощадбанка. Причем зачастую это можно сделать уже после оплаты покупки — в мобильном приложении или онлайн-банкинге.

С кредиткой все хорошо, кроме одного — большие кредитные лимиты доступны не всем. Как правило, 25–100 тыс. грн лимита есть у тех, кто обслуживается в банке несколько лет и обладает безупречной кредитной историей. При этом через их текущий счет ежемесячно проходят суммы, составляющие не менее ­30–50% объема кредитного лимита. Новым клиентам банки могут и вовсе не дать кредитку с лимитом, хотя не стоит отчаиваться. Если в одном банке отказали, в другом вполне могут одобрить лимит на ­10–15 тыс. грн и даже больше.