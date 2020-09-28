В Минэнерго пояснили, почему тарифы на электроэнергию для населения до конца года не изменятся

При этом министерство напоминает, что тарифы не повышались с 2017 года.

Цена на электроэнергию для населения до конца года останется неизменной. При потреблении до 100 кВт*ч в месяц – 90 коп за 1 кВт*ч, свыше 100 кВт*ч – 168 коп., сообщило Министерство энергетики.

"Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до концы текущего года останется неизменной", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 года, и сейчас цена на нее "является самой низкой среди всех стран Европы, в частности она в 1,2–2 раза ниже, чем в соседних с Украиной странах".

Напомним, что в разработанной правительством программе стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 среди мер, направленных на стабилизацию электроэнергетического сектора, указан и постепенный пересмотр тарифов на электроэнергию для домохозяйств, включая отказ от льготного тарифа при потреблении до 100 кВт*ч.

О необходимости отмены льготного тарифа представитель Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг говорил еще в мае. Согласно оценкам комиссии такое решение позволит получать дополнительно 12 млрд грн в год.