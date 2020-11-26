Из-за COVID-19 в Британии начался самый крупный спад экономики за последние 300 лет
Согласно прогнозу, на докризисный уровень экономика страны сможет выйти не раньше конца 2022 года.
Глава Казначейства Великобритании Риши Сунак во время выступления в парламенте, стенограмму которого опубликовали на сайте правительства, заявил, что из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений в стране начался самый крупный спад экономики за последние три сотни лет. В текущем году национальная экономика может сократиться на 11,3%.
"По мере ослабления карантинных ограничений ожидается, что экономика начнет восстанавливаться на 5,5% в следующем году, на 6,6% в 2022 году, затем на 2,3%, 1,7% и 1,8% в последующие годы", — отметил Сунак.
Глава британского Казначейства считает, что экономический ущерб будет длительным. На докризисный уровень экономика страны сможет вернуться не раньше конца 2022 года.
По словам Сунака, в этом году Великобритания суммарно займет 394 миллиарда фунтов стерлингов, что составляет 19% ВВП. По его словам, это — самая большая сумма займов за всю историю страны.
Отметим, по состоянию на утро 26 октября в Великобритании зафиксировали 1 557 007 случаев заражения коронавирусом. Страна находится на седьмом месте в мире по количеству заражений. На текущий момент из-за COVID-19 там зафиксировали 56 533 летальных случая.
Напомним, Национальное статистическое ведомство Великобритании в августе заявляло о сокращении экономики страны на рекордные 22,6%. Сильнее всего показатели просели в апреле-июне, когда действовали наиболее жесткие коронавирусные ограничения. В МВФ прогнозировали, что мировая экономика вернется на докризисный уровень не ранее 2023 года.