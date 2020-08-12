Общее падение, но рост ВВП. Экономика Великобритании потеряла рекордные 20%

За последние полгода шестая по размеру экономика мира сократилась на 22,6% и вошла в рецессию.

Экономика Великобритании сократилась на рекордные 20,4% в апреле-июне, когда действовали наиболее жесткие коронавирусные ограничения. Это стало вторым квартальным падением подряд после его падения на 2,2% в январе-марте.

Об этом сообщает Национальное статистическое ведомство Великобритании.

Таким образом, шестая по величине экономика мира вошла в рецессию, сократившись второй квартал подряд.

Во втором квартале 2020 года отмечалось рекордное квартальное падение объемов производства услуг, производства и строительства, которое особенно характерно для тех отраслей, которые наиболее чувствительны к государственным ограничениям.

Однако, как отмечается в сообщении, в июне появились признаки восстановления: ВВП вырос на 8,7% по сравнению с маем.

МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов. В своем последнем прогнозе организация предполагает,что в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9%, а не на 3,0%, которые прогнозировались в апреле.

А согласно прогнозу Еврокомиссии, экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году.

Напомним, промышленное производство в США в марте упало на 5,4% в сравнении с предыдущим месяцем. В поседний раз такая ситуация наблюдалась в 1946 года.

Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за коронавируса. Это больше чем в 2014 году, но меньше чем в 2015-м.

Согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, в 2020 году экономика Украины сократится на 4,2%. Такой прогноз – это среднее (медианное) значение. Разброс же оценок этого параметра очень большой: от падения на 6,6% до роста на 1,4%. Ожидается, что в 2021 году начнется постепенное восстановление, прогноз – рост на 2,4% (от низкого уровня 2020 года), разброс оценок от 1,5% до 4,4%.