Перешли на дешевый хлеб: в России отметили изменение потребительских привычек граждан

Потребление хлеба растет впервые за последние 5 лет на фоне падения реальных доходов.

Аналитическая компания BusinesStat заявила, что к концу 2020 года продажи хлебобулочных изделий в России могут возрасти на 60 тыс. тонн, до 7,95 млн тонн в году, сообщает "Коммерсант". Рост потребления хлеба произошел на фоне снижения доходов россиян, о чем информирует Росстат.

Так, в Федеральной службе государственной статистики сообщили, что за второй квартал 2020 года наблюдалось снижение реальных доходов россиян на 8,4%, а за третий квартал — на 4,8%.

В Российском союзе пекарей заявили, что рост спроса на хлеб начали фиксировать впервые за пять лет. Причиной тому президент союза Алексей Ляпин назвал изменение приоритетов потребителей: россияне начали больше внимания уделять сытным продуктам.

Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков отметил, что в кризисные периоды в РФ всегда растут продажи хлеба, поскольку он — один из наиболее дешевых продуктов питания. Он подчеркнул, что такую же тенденцию они наблюдали в 2008 году.

В Российском союзе пекарей сообщили, что снижение количества потребляемого хлеба должно произойти когда экономическая ситуация в стране стабилизируется. В BusinesStat считают, что рынок хлеба начнет сокращаться на 0,3-1,3% в год и к 2025 году окажется на уровне 7,4 млн тонн.

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин, рассказывая о состоянии экономики в стране, заявлял, что ему "плевать на санкции". А в октябре наследный принц Саудовской Аравии сказал, что через 19 лет Россия, возможно, вообще исчезнет с мирового рынка производителей нефти.