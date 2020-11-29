Шмыгаль прибыл в Турцию с рабочим визитом. Укреплять связи полетели Криклий, Уруский и Джапарова

Украинская делегация прилетела в Стамбул самолетом Ан-148, в котором Турция ранее проявляла заинтересованность

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Турцию с двухдневным рабочим визитом.

В поездке главу Кабмина сопровождают вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, первый замминистра МИДа Эмине Джапарова, а также замминистра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, передает УНН.

"Украинская делегация прилетела в Турцию самолетом Ан-148, заинтересованность в котором ранее проявляла Турция в рамках проекта создания собственного регионального пассажирского самолета", – сообщается в материале.

Визит украинской правительственной делегации продлится два дня.

Первая часть встреч пройдет в воскресенье, 29 ноября в Стамбуле, где Шмыгаль встретится с министром промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафой Варанком и представителями турецкого бизнеса. Вторая часть переговоров пройдет в столице – Анкаре, где премьер Украины встретится "с руководством Турецкой Республики".

Напомним, 16 октября с рабочим визитом в Турции пребывал Владимир Зеленский. Президент Украины провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, заключив с ним рамочное военное соглашение по поставкам украинского оборудования, меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов и другие договора.