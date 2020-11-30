С нового года в Украине в среднем на 80% повысят абонплату на газ

Для 20 областных газораспределительных компаний-операторов рынка повысили расчетную стоимость транспортировки синего топлива. Для некоторых регионов – в два, и даже в три раза.

Нацкомиссия регулирующая энергетику и коммунальные услуги в Украине (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов на распределение природного газа, так называемую "абонплату", с 1 января 2021 года.

Как сообщается в проектах постановлений, опубликованных на сайте регулятора, в среднем цены вырастут на 80%.

В частности, тарифы предлагают повысить для клиентов 20 облгазов. Причем для некоторых – цена на доставку топлива может вырасти почти втрое. К примеру, для "Тернопольгоргаз" тариф может вырасти с 0,4 гривен за кубометр до 1,13 грн за куб, для "Тернопольгаза" – с 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.

Одновременно с этим, для двух областных операторов предлагается уменьшить тариф: для ООО "Спектргаз" – на 3%, а именно с 3,28 гривен за кубометр до 3,18 грн за куб газа для ЗАО "НГХП" Сера" – на 15%, с 1,54 грн до 1,82 грн за кубометр голубого топлива.

Согласно процедуре, потребители, представители общественных организаций и другие заинтересованные лица могут в течение 10 дней после обнародования соответствующих проектов постановлений на официальном сайте НКРЕКУ письменно предоставить регулятору свои предложения.

Решение НКРЕКУ касается исключительно платы за доставку природного газа, цена которой формируется на рыночных принципах, а потребители, при возможности могут, свободно выбирать себе любого поставщика из наявных. В связи с этим в настоящее время в каждом регионе и у каждого облгаза – свой тариф на кубометр доставки газа.

Напомним, с началом отопительного сезона, и буквально через пару дней после проведения местных выборов в Украине существенно подняли цену на газ для потребителей.

Как мы уже сообщали, согласно закону "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", с 1 января 2021 года "голубое топливо" должны отключить тем, кто отказался от счетчиков и использовал его "только для приготовления еды". Таким образом, с нового года без газа могут остаться до 5,6 миллиона украинских домохозяйств.